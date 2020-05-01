БТИ будут принимать и выдавать документы по предварительной записи – Минюст ЛНР

Отделы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ) с целью недопущения массового скопления граждан будут вести прием и выдачу документов по предварительной записи. Об этом сообщили в Министерстве юстиции ЛНР.

Там напомнили, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла решение об отмене с 1 июня 2020 года ранее введенных ограничений в части временного приостановления приема документов отделами государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также уточнили, что отмена этих мер не распространяется на Свердловск, где продолжается действие строгого режима самоизоляции.

"В связи с сохранением риска дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерством юстиции разработан механизм приема документов для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и предоставления информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

"В целях недопущения роста социального напряжения среди населения Республики, а также недопущения массового скопления граждан в отделах государственной регистрации прав на недвижимое имущество, прием документов и выдача подготовленных документов будут осуществляться по предварительной записи посредством телефонной связи", - проинформировали в Минюсте.

Запись в городские, районные, горрайонные управления юстиции проводится по номерам телефонов, размещенным на сайте Министерства.

В ведомстве рассказали, что прием документов для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и предоставления информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях, а также выдача подготовленных документов будут осуществляться по прежним адресам отделов государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации городских, районных, горрайонных управлений юстиции Министерства юстиции за исключением отдела Луганского городского управления юстиции.

Отделом государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации Луганского городского управления юстиции Министерства юстиции выдача подготовленных документов будет проводиться по адресу: Луганск, площадь Революции, 2.

Прием документов для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и предоставления информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях будет осуществляться в помещении Регистрационного центра, расположенного по адресу: Луганск, улица Советская, 75.

"В помещении Регистрационного центра находится отделение Государственного банка Луганской Народной Республики, а также в пешей доступности расположены субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие услуги ксерокопирования, что облегчит процедуру сбора и подготовки необходимых документов", - отметили в Министерстве.

28 мая — Луганск