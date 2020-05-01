Убийство при задержании в США вызвала массовые протесты

В американском штате Миннесота прошли уличные протесты и столкновения с полицией после смерти чернокожего мужчины при задержании. Судя по видеозаписи происшествия, белый полицейский применил удушающий прием, наступив коленом на шею потерпевшего: задержанный при этом хрипел и говорил: "Я не могу дышать!"Как говорится в заявлении полиции Миннеаполиса, вечером 25 мая сотрудники полиции получили информацию о том, что некий неизвестный мужчина "сидит на крыше синей машины и, вероятно, находится под воздействием наркотиков или алкоголя". По другой версии, которую приводит Herald.com со ссылкой на представителя департамента полиции Миннеаполиса Джона Элдера, офицеров вызвали для расследования сообщения о подделке документов.Жестокость полицейских привлекла очевидцев. На записи слышно, как мужчина предупреждает офицеров, что Флойд сейчас задохнется, а девушка за кадром повторяет, что у задержанного из носа идет кровь. Но комментарии не убедили полицейских. Скорая помощь, приехавшая на место задержания, уже не смогла спасти Джорджа Флойда, он скончался. Как сообщается в полицейском отчете, причиной смерти стал "несчастный медицинский случай при взаимодействии со спецслужбами".А ведь на видео видно, как задержанный сообщает о том, что ему нечем дышать, но ему отвечают "заткнись". Прохожие не один раз обращают внимание полицейских на то, что поваленный на землю задержанный уже не подает признаков жизни и ему плохо, но полиция не реагирует.В рапорте полицейских говорится, что Джордж Флойд оказывал физическое сопротивление во время ареста. Видимо, поэтому и потребовались такие радикальные приемы. Офицеры задержали американца по подозрению в подделке документов (он в этот момент сидел в машине). Полицейские также заявили в отчете, что Флойд "испытывал некие медицинские трудности". Как позже сообщали СМИ, задержанный мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.Когда скорая увозила Джорджа Флойда, собравшиеся рядом с местом инцидента уже вовсю обвиняли полицейских в смерти темнокожего американца. Через несколько часов негодование переросло в масштабную акцию протеста. Мирной она пробыла недолго. Для разгона демонстрации были применены водометы и резиновые пули.Четверо полицейских, которые производили задержание умершего были экстренно уволены из полиции.А ведь тут по факту - убийство. Человек, который получает видимо удовлетворение от причинения боли - маньяк, прикрывающийся формой и ролью в обществе, которая даёт ему возможность таких действий. Если он не может удержать задержанного в спокойном положении без применения подобных действий - то он некомпетентен. Задерживаемый уже лежит на земле, ему можно связать руки и ноги, у задерживаемого уже нет оружия в руках, он неопасен. Тем более полицейских двое. Второй кстати - соучастник убийства. Такой же мудак он как и первый, или просто связан круговой порукой, "цеховым братством" или чем угодно ещё - не важно.Разве не так?источник