Аудиторы ГКНС с начала года оштрафовали налогоплательщиков ЛНР более чем на 10 млн руб.

Аудиторы Государственной налоговой службы (ГНС) Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР с начала 2020 года провели 546 проверок, по результатам которых оштрафовали нарушителей на общую сумму более 10 млн. руб. Об этом сообщила директор департамента налогового аудита Государственной налоговой службы Государственного комитета налогов и сборов ЛНР Галина Геворкян.

"За пять месяцев текущего года специалистами подразделений налогового аудита проведено 546 фактических проверок, из которых нарушения установлены в 421 проверке. К нарушителям применены штрафные (финансовые) санкции на сумму более 10 млн. рублей", - рассказала Геворкян.

Налоговик уточнила, что "проведение фактических проверок показало, что в каждой третьей проверке у субъектов хозяйствования отсутствует учет товарных запасов на складах, несоответствие денежных средств на месте проведения расчетов".

"Практически в каждой второй фактической проверке при осуществлении контрольной закупки расчетные операции проводятся без использования регистраторов расчетных операций (РРО) и без выдачи расчетных документов установленной формы. По результатам фактических проверок за неприменение в установленных законами случаях РРО, за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций составлено 180 протоколов об административных правонарушениях, вынесено порядка 140 постановлений о привлечении к ответственности. Сумма административных штрафов по вынесенным постановлениям составляет более 0,9 млн. рублей", - уточнила она.

"Специалисты подразделений налогового аудита Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики на постоянной основе проводят анализ нарушений, установленных в ходе контрольно-проверочных мероприятий, что доводится до налогоплательщиков при проведении разъяснительной работы с целью предотвращения возможных нарушений действующего законодательства", - добавили в пресс-службе ГКНС.

28 мая — Луганск