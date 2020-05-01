ЛНР ждет от украинской стороны ответы на запросы по удерживаемым лицам – Дейнего

Представители ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы ждут от украинской стороны ответы на запросы по вопросу проведения очередного обмена удерживаемыми лицами. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."Диалог по предстоящим обменам продолжается, ожидаем ответов на наши запросы, которые мы направили еще в начале апреля. И, собственно, ждем запрос украинской стороны, которого после завершившегося недавно обмена мы так и не получили до сих пор. И предмета для разговора особого, к сожалению, у нас до сих пор нет", - сообщил он."Определились (на состоявшемся 27 мая в формате видеоконференции заседании участников Контактной группы), что есть необходимость сторонам обменяться информацией – но это делается уже не первый раз: предыдущее заседание Контактной группы, собственно, в этой части проходило с такими же результатами", - добавил полпред.Луганская Народная Республика и Киев 16 апреля провели согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона передала ЛНР четырех человек, Республика передала Киеву 11 удерживавшихся лиц.Ранее крупнейший за два года обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.28 мая — Луганск