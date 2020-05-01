Украина на заседании Контактной группы проигнорировала почти все предложения ЛНР – Дейнего

Представители Украины в ходе заседания Контактной группы, прошедшего в формате видеоконференции, проигнорировали почти все подготовленные ЛНР предложения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.Он напомнил, что вчерашнее заседание участников Контактной группы началось в режиме видеоконференции с опозданием на два часа."Накануне видеоконференции Контактной группы проходили видеоконференции всех четырех подгрупп: по вопросам экономики, безопасности, по гуманитарным вопросам, по вопросам политического урегулирования. На видеоконференциях подгрупп представители Украины всеми силами пытались уйти от прямого разговора с представителями Республик, особенно явно это проявлялось на видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности", - рассказал Дейнего.Заседание Контактной группы по оценке полномочного представителя ЛНР прошло "относительно в спокойной обстановке, без особых попыток представителей Украины уклонятся от прямого общения"."Как только дело доходило до выхода на предметные соглашения, на договоренности, тем более, когда дело доходило до документов, сразу же проявлялся откровенный саботаж со стороны Украины", - отметил он."Конкретно письменные предложения Республик, которые мы направили практически по всем вопросам повестки (заседания) Контактной группы, украинская сторона либо игнорировала, либо уходила в рассуждения, уводя в какие-то дебри обсуждение от сути вопроса, либо напрямую отказывалась от рассмотрения или обсуждения этих предложений", - подчеркнул Дейнего.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев; по социальным, гуманитарным и экономическим аспектам и вопросам реабилитации.28 мая — Луганск