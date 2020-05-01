Киев по-прежнему тормозит подготовку к открытию новых КПП у Золотого и Счастья – Дейнего
Киев второй месяц не позволяет начать подготовку к открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
"Что касается перспектив открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье, то попытки одновременно провести подготовку и обеспечить открытие этих пунктов пропуска на сегодня тормозятся украинской стороной. Согласование было проведено еще на предшествующих заседаниях, однако приступить к реализации второй месяц уже не удается. Украинская сторона, несмотря на договоренности, до сих пор не дает гарантий безопасности для проведения подготовительных мероприятий и строительства инфраструктуры вблизи линии разграничения для того, чтобы открыть эти два новых пункта пропуска на линии разграничения в зоне ответственности ЛНР", - заявил Дейнего.
"Мы свои гарантии предоставили еще 21 апреля, но украинская сторона срывает даже те небольшие договоренности, которые были достигнуты ранее, выдвигая в категорической форме дополнительные условия, изобретая какие-то дополнительные препятствия, чтобы тормозить процесс подготовки открытия этих пунктов пропуска", - добавил он.
В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года.
В сентябре 2017 года представители ЛНР на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы предложили украинской стороне открыть пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Счастья. Позже министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего сообщал, что координаторы от ОБСЕ высоко оценили предложение ЛНР об открытии КПП у Счастья.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.
Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.
28 мая — Луганск
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