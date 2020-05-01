Киев по-прежнему тормозит подготовку к открытию новых КПП у Золотого и Счастья – Дейнего

Киев второй месяц не позволяет начать подготовку к открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."Что касается перспектив открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье, то попытки одновременно провести подготовку и обеспечить открытие этих пунктов пропуска на сегодня тормозятся украинской стороной. Согласование было проведено еще на предшествующих заседаниях, однако приступить к реализации второй месяц уже не удается. Украинская сторона, несмотря на договоренности, до сих пор не дает гарантий безопасности для проведения подготовительных мероприятий и строительства инфраструктуры вблизи линии разграничения для того, чтобы открыть эти два новых пункта пропуска на линии разграничения в зоне ответственности ЛНР", - заявил Дейнего."Мы свои гарантии предоставили еще 21 апреля, но украинская сторона срывает даже те небольшие договоренности, которые были достигнуты ранее, выдвигая в категорической форме дополнительные условия, изобретая какие-то дополнительные препятствия, чтобы тормозить процесс подготовки открытия этих пунктов пропуска", - добавил он.В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года.В сентябре 2017 года представители ЛНР на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы предложили украинской стороне открыть пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Счастья. Позже министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего сообщал, что координаторы от ОБСЕ высоко оценили предложение ЛНР об открытии КПП у Счастья.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.28 мая — Луганск