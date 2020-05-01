Проект "Волонтер" оказал помощь жителям прифронтовых поселков Ломоватка и Южная Ломоватка (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" оказал помощь пожилым жителям прифронтовых поселков Ломоватка и Южная Ломоватка. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Жители прифронтовых поселков Ломоватка и Южная Ломоватка 28 мая получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине". Помощь получили социально незащищенные категории населения Брянки", - говорится в сообщении."В период распространения коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции продуктовые наборы получили 29 жителей поселков старше 80 лет", - уточнили в пресс-службе.Там рассказали, что в наборы вошли рыбные и мясные консервы, растительное масло, консервированные кукуруза и горошек, макаронные изделия, крупы, томатная паста, конфеты и чай.В мероприятии принял участие депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Павел Малый."Проект "Волонтер" направлен на оказание благотворительной помощи нуждающимся жителям ЛНР. Сегодня мы передаем продуктовые наборы нуждающимся жителям прифронтового поселка Ломоватка и Южная Ломоватка. В период самоизоляции очень остро стоит вопрос обеспечения продуктами питания жителей старшего возраста", - сказал парламентарий.Он отметил, что эта категория граждан наиболее уязвима в связи с распространением коронавирусной инфекции."Многие из этой категории жителей не могут выйти в магазин по причине самоизоляции. Очень хорошо, что работает такой проект, благодаря ему мы можем помогать всем нуждающимся в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств и воды. Самое главное, мы можем услышать нужды каждого жителя Республики", – подчеркнул Малый.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого Общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.28 мая — Луганск