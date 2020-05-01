Глава СММ на Украине подтвердил факт обстрела бригады энергетиков со стороны ВСУ – Дейнего

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик на заседании Контактной группы подтвердил факт обстрела киевскими силовиками ремонтной бригады энергетиков, восстанавливавших питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.Он отметил, что участвовавший в заседании Контактной группы первый заместитель главы украинской делегации, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников тщетно пытался оправдать киевских силовиков, аргументируя тем, что "никто не подтверждает факт обстрела ремонтной бригады со стороны ВСУ"."Он (Резников) сразу же получил полную и обстоятельную, подтвержденную доказательствами информацию по обстрелам и самой ЛЭП, которую Украина предприняла 16 мая, и по обстрелу бригады ремонтников, которая 17 мая вышла для устранения повреждений, и по обстрелу (22 мая) района самих этих ремонтных работ", - сообщил Дейнего."Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине (Чевик), который, кроме того, выступает и координатором подгруппы по вопросам безопасности, подтвердил ссылками на отчеты СММ ОБСЕ, опубликованные на официальном сайте, те факты (обстрела), о которых мы говорили", - заявил Дейнего."То есть попытки господина Резникова рассказывать какие-то сказки, да, они на ток-шоу воспринимаются, но, когда апеллируешь реальными фактами, возразить господину Резникову было нечего", - отметил представитель ЛНР."Он (Резников) попытался уйти на причины обстрелов, заявив о том, что в ходе выполнения ремонтных работ 17 числа (мая) кому-то из военнослужащих Украины показалось, что под прикрытием выполнения ремонта мы пытаемся устанавливать какие-то средства наблюдения за линией соприкосновения, за украинскими позициями", - рассказал министр.Дейнего отметил, что Народная милиция ЛНР знает все о расположении позиций ВСУ и не нуждается в установке каких-либо дополнительных средств наблюдения."Господину Резникову нам пришлось напомнить, что для предотвращения таких ситуаций, когда кому-то что-то показалось, привиделось, приснилось и это приводит к очередному витку эскалации на линии разграничения, предусмотрен механизм прямого взаимодействия между представителями командования сторон конфликта", - пояснил он.Дейнего напомнил, что стороны конфликта обменялись такими контактами еще в феврале текущего года, однако украинская сторона за это время еще ни разу не ответила на звонки со стороны ЛНР."После таких ответов на все свои выпады господин Резников заявил отказ обсуждать дополнительные меры по обсуждению режима прекращения огня, пока не будет снят режим полной боевой готовности в Республиках, - констатировал представитель ЛНР."Режим полной боевой готовности - это сегодня стабилизующий фактор, который в отсутствие действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня, позволяет сдерживать агрессию вооруженных формирований Украины", - заявил Дейнего.Напомним, 17 мая киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП). В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов территории ЛНР, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Он также заявил, что дал указания о приведении в полную боевую готовность подразделений Народной милиции.Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.28 мая — Луганск