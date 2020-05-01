Спецгашение блока марок "Первый комендант Перевальска" прошло в администрации района (ФОТО)

Специальное гашение блока художественных почтовых марок "Первый комендант Перевальска", посвященного погибшему Александру Соколу, прошло в администрации Перевальского района. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии (ГУП) "Почта ЛНР"."28 мая 2020 года ГУП "Почта ЛНР" торжественно ввело в обращение блок художественных почтовых марок "Первый комендант Перевальска", посвященный Александру Ивановичу Соколу - воину-афганцу, общественному деятелю, стоявшему у истоков Русской весны на Луганщине, начальнику службы безопасности Казачьей национальной гвардии, коменданту Всевеликого Войска Донского в Перевальском районе, возглавлявшему перевальскую организацию "Афганцы Чернобыля", военно-патриотическое объединение "Перевал", - говорится в сообщении.Специальное гашение блока почтовых марок прошло в администрации Перевальского района.Почетное право провести процедуру спецгашения было предоставлено главе администрации Перевальского района Виталию Михайлову, вдове погибшего героя Татьяне Сокол и начальнику Центра почтовой связи №1 ГУП "Почта ЛНР" Людмиле Морозовой.Памятную рамку с художественным конвертом и оттиском специального штемпеля глава района вручил вдове первого коменданта города.Также в ходе мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Донбасса.До начала боевых действий в Донбассе Александр Сокол был лидером "афганского" движения Перевальска, возглавлял местный союз "афганцев"-чернобыльцев. Весной 2014 года участвовал в организации референдума в Перевальске, а также стал комендантом города. Погиб 18 июля 2014 года в бою с киевскими силовиками в районе Попасной.28 мая — Луганск