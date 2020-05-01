Пограничники сообщили, что сегодня в полночь заработают десятки КПВВ на границе с ЕС и Молдовой

"Сегодня было опубликовано решение правительства о внесении изменений в распоряжение №288 от 13 марта 2020 года, которым регламентировалось временное закрытие пунктов пропуска и их перечень. Фактически, согласно этим изменениям открываются, 66 пунктов пропуска и временно закрытыми продолжают быть 56. Администрация Государственной пограничной службы проработала соответствующие документы, направила их в пограничные подразделения, и с этой ночи, начиная с 00.00 часов, с украинской стороны работа всех этих пунктов пропуска возобновится", - сказал Демченко.

В полночь в пятницу, 28 мая, Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".По его словам, в Госпогранслужбе проинформировала соседние страны Евросоюза и Республику Молдова о том, что пункты пропуска с украинской стороны открываются, чтобы они учли эту информацию и могли планировать открытие своих контрольных пунктов въезда-выезда, поскольку полноценное функционирование и пересечение государственной границы с Украины в этих направлениях возможно лишь, когда пункты пропуска будут открыты как с украинской стороны, так и со стороны смежной страны."Подобное информирование мы осуществляли еще на прошлой неделе, после заседания правительства, когда такое решение было поддержано. Потому мы надеемся, что смежные страны учли эту информацию, подкорректируют свои шаги. Но мы не исключаем, что этой ночью одновременно могут не заработать все эти 66 направлений, однако надеемся, что они постепенно будут открываться по возможности открытия пунктов пропуска смежными странами", - подчеркнул Демченко.Также спикер добавил, что у Госпогранслужбы есть понимание того, какие именно страны также откроют свои пункты пропуска напротив тех украинских КПВВ, которые возобновят работу в пятницу. "Но окончательно говорить об этом можно будет исключительно с завтрашнего дня, когда мы будем видеть, что те пункты пропуска непосредственно также заработали", - сказал он.Кроме того, Демченко напомнил, что решение об открытии пунктов пропуска не касается тех из них, которые находятся на границе с РФ и Беларусью. Они, как и раньше, будут закрытыми.Список открытых КПП и тех, которые должны открыться уже завтра, 29 мая.Волынская область - "Устилуг", "Ягодин"Львовская область - "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"Закарпатская область - "Ужгород", "Малый Березный"Закарпатская область - "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"Закарпатская область - "Дяково", "Солотвино",Черновицкая область - "Порубное"Черновицкая область - "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"Винницкая область - "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"Одесская область - "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка""Сеньковка" (Черниговская область)"Новые Яриловичи" (Черниговская область)"Выступовичи" (Житомирская область)"Доманово" (Волынская область)"Гоптовка" (Харьковская область)"Юнаковка" (Сумская область)"Бачевск" (Сумская область)"Сеньковка" (Черниговская область)"Меловое" (Луганская область)"Ягодин" (Волынская область)"Шегини" (Львовская область)"Краковец" (Львовская область)"Рава-Русская" (Львовская область)"Ужгород" (Закарпатская область)"Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)"Дяково" (Закарпатская область)"Порубное" (Черновицкая область)"Староказачье" (Одесская область)"Рени" (Одесская область)"Могилев-Подольский" (Винницкая область)