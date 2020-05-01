Синоптики прогнозируют днем 29 мая в ЛНР до 28 градусов тепла и кратковременный дождь

Температура воздуха в ЛНР 29 мая будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем, днем пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 28 мая до 21.00 29 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град; ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 24-26 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 мая метеорологи отмечали в 1945 году – плюс 1 градус. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 35,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 29 мая – 03.47, время захода – 20.55. Продолжительность светового дня составит 17 часов 08 минут.

По предварительному прогнозу, 30 мая при прохождении атмосферных фронтов южного циклона ожидаются кратковременные дожди с грозами, ночью и утром местами сильные; температура воздуха понизится на 4-6 градусов. Днем 31 мая местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температурный фон существенно не изменится.

28 мая — Луганск