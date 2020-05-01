Экологи и общественники ликвидировали в Луганске два затора на реке Ольховая – Минприроды (ФОТО)
Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно со специалистами коммунальных служб Луганска и активистами проекта "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" убрали на реке Ольховая в столице Республики 12 кубометров мусора и расчистили два затора. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе Минприроды ЛНР.
"Сегодня Минприроды ЛНР совместно с администрацией Луганска, муниципальной аварийно-спасательной службой города Луганска и представителями проекта "Дружина" ОД "Мир Луганщине" состоялось мероприятие по расчистке от заторов русла реки Ольховая в городе Луганске – на участке от автодорожного моста по улице 4-й Лутугинский проезд до автодорожного моста по улице 7-й Лутугинский проезд", - рассказали в Минприроды.
"Всего было ликвидировано два затора, собрано 12 кубических метров мусора. В мероприятии приняли участие 25 человек", - сообщили в ведомстве.
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности Владимир Печенко напомнил, что комплекс мероприятий, направленных на экологическое оздоровление поверхностных водных объектов Луганской Народной Республики, Минприроды ЛНР проводит с 2017 года.
"Ликвидируя затор, извлекая мусор из реки, мы увеличиваем ее водность, а для нашего антропогенно нагруженного региона это имеет большое значение. Конкретно по данным заторам поступил сигнал от местных жителей. Мы оперативно отреагировали и сегодня совместно с аварийно-спасательной службой города Луганска и представителями ОД "Мир Луганщине" ликвидируем заторы на реке Ольховая", – уточнил он.
"Мы часто принимаем участие в подобных мероприятиях, потому что мы живем в этом городе, гуляем, здесь нам растить наших детей" – подчеркнул принявший участие в экоакции активист проекта "Дружина" Никита Кузьмин.
В Министерстве добавили, что работы на данном участке реки будут продолжены, так как на некоторых участках русла необходимо применение автотракторной техники.
Ранее в Минприроды ЛНР сообщали, что сотрудники ведомства совместно с представителями местного самоуправления с 2017 по 2019 год ликвидировали на реках Республики более 480 заторов и расчистили от мусора 326 км береговой линии.
Напомним, природоохранные мероприятия проходили, начиная с 2017 года, в рамках реализации программы и комплекса мероприятий по экологическому оздоровлению водных объектов Республики, разработанному Министерством природных ресурсов и экологической безопасности совместно с МЧС и главами администраций городов и районов.
В Минприроды поясняли, что расчистка рек от заторов и уборка бытового и природного мусора с территории прибрежных защитных полос позитивно влияет на экологическое состояние и гидрологический режим рек, улучшает их способность самовосстанавливаться, а также способствует предотвращению или снижению негативного влияния высоких вод, особенно в период весеннего половодья.
В 2019 году экологи, спасатели и общественники Республики в рамках реализации плана мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод расчистили 73 км прибрежных полос водных объектов, убрав почти 270 кубических метров мусора. В 2018 году в рамках реализации плана по экологическому оздоровлению поверхностных вод экологи расчистили 79 км прибрежных полос водных объектов, убрав 660 кубических метров мусора. В 2017 году было устранено 110 заторов, проведена расчистка береговой линии общей протяженностью 92,1 км.
Напомним, по территории Луганской Народной Республики протекает 42 реки общей протяженностью 1466,8 км, из которых одна большая – Северский Донец, три средних – Миус, Лугань, Кундрючья, и 38 малых рек. На сегодняшний день в Республике насчитывается 396 водных объектов, из которых – 26 водохранилищ и 367 прудов.
28 мая — Луганск
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