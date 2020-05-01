Экологи и общественники ликвидировали в Луганске два затора на реке Ольховая – Минприроды (ФОТО)

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно со специалистами коммунальных служб Луганска и активистами проекта "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" убрали на реке Ольховая в столице Республики 12 кубометров мусора и расчистили два затора. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе Минприроды ЛНР."Сегодня Минприроды ЛНР совместно с администрацией Луганска, муниципальной аварийно-спасательной службой города Луганска и представителями проекта "Дружина" ОД "Мир Луганщине" состоялось мероприятие по расчистке от заторов русла реки Ольховая в городе Луганске – на участке от автодорожного моста по улице 4-й Лутугинский проезд до автодорожного моста по улице 7-й Лутугинский проезд", - рассказали в Минприроды."Всего было ликвидировано два затора, собрано 12 кубических метров мусора. В мероприятии приняли участие 25 человек", - сообщили в ведомстве.Первый заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности Владимир Печенко напомнил, что комплекс мероприятий, направленных на экологическое оздоровление поверхностных водных объектов Луганской Народной Республики, Минприроды ЛНР проводит с 2017 года."Ликвидируя затор, извлекая мусор из реки, мы увеличиваем ее водность, а для нашего антропогенно нагруженного региона это имеет большое значение. Конкретно по данным заторам поступил сигнал от местных жителей. Мы оперативно отреагировали и сегодня совместно с аварийно-спасательной службой города Луганска и представителями ОД "Мир Луганщине" ликвидируем заторы на реке Ольховая", – уточнил он."Мы часто принимаем участие в подобных мероприятиях, потому что мы живем в этом городе, гуляем, здесь нам растить наших детей" – подчеркнул принявший участие в экоакции активист проекта "Дружина" Никита Кузьмин.В Министерстве добавили, что работы на данном участке реки будут продолжены, так как на некоторых участках русла необходимо применение автотракторной техники.Ранее в Минприроды ЛНР сообщали, что сотрудники ведомства совместно с представителями местного самоуправления с 2017 по 2019 год ликвидировали на реках Республики более 480 заторов и расчистили от мусора 326 км береговой линии.Напомним, природоохранные мероприятия проходили, начиная с 2017 года, в рамках реализации программы и комплекса мероприятий по экологическому оздоровлению водных объектов Республики, разработанному Министерством природных ресурсов и экологической безопасности совместно с МЧС и главами администраций городов и районов.В Минприроды поясняли, что расчистка рек от заторов и уборка бытового и природного мусора с территории прибрежных защитных полос позитивно влияет на экологическое состояние и гидрологический режим рек, улучшает их способность самовосстанавливаться, а также способствует предотвращению или снижению негативного влияния высоких вод, особенно в период весеннего половодья.В 2019 году экологи, спасатели и общественники Республики в рамках реализации плана мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод расчистили 73 км прибрежных полос водных объектов, убрав почти 270 кубических метров мусора. В 2018 году в рамках реализации плана по экологическому оздоровлению поверхностных вод экологи расчистили 79 км прибрежных полос водных объектов, убрав 660 кубических метров мусора. В 2017 году было устранено 110 заторов, проведена расчистка береговой линии общей протяженностью 92,1 км.Напомним, по территории Луганской Народной Республики протекает 42 реки общей протяженностью 1466,8 км, из которых одна большая – Северский Донец, три средних – Миус, Лугань, Кундрючья, и 38 малых рек. На сегодняшний день в Республике насчитывается 396 водных объектов, из которых – 26 водохранилищ и 367 прудов.28 мая — Луганск