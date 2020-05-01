Украина отказалась обсуждать снятие экономической блокады Донбасса – Дейнего

Представители Украины на состоявшейся 27 мая видеоконференции участников Контактной группы отказались обсуждать вопросы, связанные со снятием экономической блокады Республик Донбасса, заявив, что они якобы противоречат украинскому законодательству. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.Он рассказал, что на заседании участников Контактной группы координатор рабочей группы по экономическим вопросам от ОБСЕ Ульрих Бранденбург информировал о том, что подгруппа работала в основном над вопросами водоснабжения и восстановления социально-экономических связей."Вопрос дорожной карты всеобъемлющего восстановления социально-экономических связей, то есть снятия экономической блокады, Украины обсуждать все еще не готова, как оказалось. Несмотря на то, что такое программное заявление сделал господин (президент Украины Владимир) Зеленский, вступая в должность президента года назад", - отметил Дейнего."На вчерашней встрече Контактной группы Украина в очередной раз отказалась даже от начала работы над такой дорожной картой. Отказалась без особых объяснений, заявив, что они неприемлемы, потому что они якобы противоречат украинскому законодательству", - сообщил полномочный представитель Республики."Наше предложение по дорожной карте Украина отклонила. Господин (первый заместитель главы украинской делегации, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей) Резников отказался работать над облегчением жизни людей Донбасса по формальному признаку – несоответствие языку Минска. Соответствие наших предложений сути и духу Минска его абсолютно не волновало. А предложенный господином Бранденбургом перечень вопросов Украине, который в какой-то части перекликается с нашей дорожной картой, застрял на первом же пункте, что явно указывает на реальные обстоятельства и срывает ширму языка Минска с оценок господина Резникова", - сказал Дейнего."Мы призывали господина Резникова и всю украинскую делегацию предоставить украинские предложения по дорожной карте снятия экономической блокады с Донбасса, но ответа, к сожалению, так и не получили", - добавил он.Напомним, украинские власти в 2014 году начали проводить экономическую и социальную блокаду Донбасса, в частности, лишили пенсионеров и социально незащищенных граждан положенных выплат. В январе 2017 года при молчаливом согласии украинских властей радикально настроенные активисты, в том числе ветераны так называемой "АТО", начали блокаду железнодорожного сообщения с Республиками Донбасса. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко неоднократно критиковал их действия и заявлял, что эта блокада ведет к потере предприятий, работающих на территории ЛНР и ДНР. Несмотря на это, 16 марта 2017 года Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о транспортной блокаде Донбасса.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". В числе основных пунктов Комплекса мер - положение о немедленном обмене пленными и удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.28 мая — Луганск