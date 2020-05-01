Штраф до 50 тыс.гривен за управление автомобилем в нетрезвом состоянии





Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.



Так, о нетрезвом водителе BMW патрульным сообщили граждане, которые увидели, что он в нетрезвом состоянии садился за руль.



Через несколько минут полицейские обнаружили похожий по описанию автомобиль вблизи одной из АЗС на улице Новикова. За рулем внедорожника находился 39-летний гражданин с явными признаками алкогольного опьянения.



Во время проверки документов водителя выяснилось, что в течение года он уже неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии и был лишен права управления автомобилем.

При проведении освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении, врач зафиксировал у гражданина 2,08 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышало минимально допустимую норму.

Отмечается, что в отношении водителя составили протокол по ч.3 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.4 ст.126 (управление лицом, лишенным права управления).

Однако не прошло и часа, как другой экипаж патрульных снова обнаружил этого же водителя за рулем автомобиля. Мужчина не прислушался к требованиям полицейских о запрете садиться за руль. На этот раз освидетельствование на состояние опьянения провели на месте. Алкотестер показал результат — 1.96 промилле.

«Свое состояние гражданин пояснил празднованием дня пограничника, которым он не является, но всегда был солидарным с ними», — сказано в сообщении.



Так, нарушитель получил еще один протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановление за езду без водительского удостоверения. За управление автомобилем в состоянии опьянения уже третий раз за год мужчине грозит штраф 40 тыс. 800 грн и лишение права управления на 10 лет. Новости Региона - Сегодня, 10:57 49 Патрульные составили два протокола на водителя, который дважды в течение суток садился за руль в нетрезвом состоянии.Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.Так, о нетрезвом водителе BMW патрульным сообщили граждане, которые увидели, что он в нетрезвом состоянии садился за руль.Через несколько минут полицейские обнаружили похожий по описанию автомобиль вблизи одной из АЗС на улице Новикова. За рулем внедорожника находился 39-летний гражданин с явными признаками алкогольного опьянения.Во время проверки документов водителя выяснилось, что в течение года он уже неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии и был лишен права управления автомобилем.При проведении освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении, врач зафиксировал у гражданина 2,08 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышало минимально допустимую норму.Отмечается, что в отношении водителя составили протокол по ч.3 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.4 ст.126 (управление лицом, лишенным права управления).Однако не прошло и часа, как другой экипаж патрульных снова обнаружил этого же водителя за рулем автомобиля. Мужчина не прислушался к требованиям полицейских о запрете садиться за руль. На этот раз освидетельствование на состояние опьянения провели на месте. Алкотестер показал результат — 1.96 промилле.«Свое состояние гражданин пояснил празднованием дня пограничника, которым он не является, но всегда был солидарным с ними», — сказано в сообщении.Так, нарушитель получил еще один протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановление за езду без водительского удостоверения. За управление автомобилем в состоянии опьянения уже третий раз за год мужчине грозит штраф 40 тыс. 800 грн и лишение права управления на 10 лет. Новости Региона - Сегодня, 10:57 49

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