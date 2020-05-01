Власти ЛНР передали коммунальщикам Ровеньков новую дорожную технику (ФОТО)

Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальному предприятию (КП) "Специализированное жилищно-коммунальное хозяйство" Ровеньков новую многофункциональную машину по уходу за дорогами. Об этом сообщили в администрации города."В рамках реализации государственной программы Луганской Народной Республики до 2023 года город Ровеньки получил одну единицу специализированной коммунальной техники – комбинированная дорожная машина (КДМ) на базе "ГАЗон-NEXT", - говорится в сообщении.В администрации уточнили, что получившее автомобиль коммунальное предприятие будет использовать его для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе для расчистки от снега и посыпки противогололедными материалами автомобильных дорог города.Ранее коммунальные предприятие Ровеньков в рамках реализации "Программы-2023" получили одну автовышку, два ассенизационных автомобиля и два мусоровоза с боковой загрузкой.Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.29 мая — Луганск