"Почта ЛНР" с 1 июня начнет акцию по сбору помощи интернатам и детдомам

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" с 1 июня начнет благотворительную акцию "Лучики добра!" по сбору помощи для интернатов и детских домов. Об этом сообщили на предприятии."С 1 июня по 30 декабря 2020 года во всех отделениях почтовой связи ГУП "Почта ЛНР" будет проходить благотворительная акция "Лучики добра!" в пользу детей социальных учреждений ЛНР", - говорится в сообщении.На предприятии уточнили, что ее главной целью является "содействие развитию благотворительности как важного ресурса в оказании помощи детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, лишенным родительской опеки"."В рамках акции каждый желающий может оформить подписку на детские периодические издания или сделать благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов, самостоятельно выбрав социальное учреждение Республики из списка, предложенного операторами почтовой связи", - рассказали в "Почте ЛНР".Итоги благотворительного мероприятия будут поведены до 20 января 2021 года. В дальнейшем акцию планируется проводить ежегодно."Мы надеемся, что акция "Лучики добра!" получит широкую поддержку по всей Республике и к ней присоединяться сотни клиентов "Почты ЛНР", в том числе известные государственные и общественные деятели, предприниматели, руководители крупных предприятий, творческая интеллигенция, а также неравнодушные люди", - добавили на предприятии.29 мая — Луганск