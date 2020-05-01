Очереди в миграционную службу говорят о желании жителей ЛНР стать частью России – активист

Очереди в отделениях миграционной службы (ОМС), а также число граждан, желающих получить паспорт РФ, являются свидетельством искреннего желания жителей Республики стать неотъемлемой частью России. Об этом ЛИЦ заявила депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР Алина Волкова.

"Получение российских паспортов – событие, которого на Донбассе ждали несколько лет, зачастую под жесточайшими обстрелами со стороны украинской армии", - отметила она.

"Колоссальные очереди в миграционных отделениях, количество людей, которые подавали и продолжают подавать документы, - лучшее свидетельство того, что это искреннее желание стать неотъемлемой частью России", - заявила молодежный лидер.

"Неудивительно, что различные псевдоэксперты и СМИ на Украине наперебой прогнозировали, что никто из жителей ДНР и ЛНР не пойдет за российскими паспортами. А между тем тысячи людей выстроились в очереди уже на следующий день после официального подтверждения новости", - подчеркнула Волкова.

Она напомнила, что украинской прокуратурой было открыто уголовное дело по факту "принудительной паспортизации граждан Украины на неподконтрольной Киеву территории".

"Такая уж зазеркальная страна Украина: вместо того чтобы проводить лояльную политику по отношению к жителям Луганска и Донецка, киевские власти возбуждают все больше уголовных дел в надежде на то, что жители Донбасса возненавидят Россию и всем сердцем полюбят националистическую Украину. Закономерно у украинских правителей получился обратный эффект", - уверена активист.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. По данным МВД ЛНР, по состоянию на 24 апреля гражданство РФ в упрощенном порядке получили около 100 тыс. жителей Республики.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

29 мая — Луганск