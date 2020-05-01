В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, передает РИА Новости.
Умерли рекордные 232 человека, поправились 8264. Накануне заразившихся было немного меньше. Общее число заболевших по стране достигло 387 623, выздоровели почти 160 тысяч, скончались 4374.
Больше всего новых пациентов в Москве (2332), Подмосковье (773) и Санкт-Петербурге (369). Предыдущие два дня показатель по столице был чуть ниже: 2054 и 2140.
Также 281 случай зафиксировали в Нижегородской области, 230 — в Свердловской, по 141 — в Рязанской и Челябинской областях. Почти у 40% инфицированных нет симптомов.
Всего в мире, по данным ВОЗ, заболели 5,6 миллиона человек, почти 350 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране считается пройденным. Многие регионы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения.
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