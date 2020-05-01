В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом

Фото: © Илья Питалев / РИА НовостиВ 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, передает РИА Новости.Умерли рекордные 232 человека, поправились 8264. Накануне заразившихся было немного меньше. Общее число заболевших по стране достигло 387 623, выздоровели почти 160 тысяч, скончались 4374.Больше всего новых пациентов в Москве (2332), Подмосковье (773) и Санкт-Петербурге (369). Предыдущие два дня показатель по столице был чуть ниже: 2054 и 2140.Также 281 случай зафиксировали в Нижегородской области, 230 — в Свердловской, по 141 — в Рязанской и Челябинской областях. Почти у 40% инфицированных нет симптомов.Всего в мире, по данным ВОЗ, заболели 5,6 миллиона человек, почти 350 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране считается пройденным. Многие регионы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения.