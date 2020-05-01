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В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных

root Сегодня, 13:1522Новости
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Фото: РИА Новости
Прокуратура Московской области начала проверку сообщений СМИ о свалке с тоннами просроченных лекарств для онкобольных, сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов", — говорится в сообщении.

Как поясняет ведомство со ссылкой ни информацию СМИ, тонны просроченных дорогостоящих лекарств оказались выброшены в поле. Среди них — жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией.
Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре.
Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.

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