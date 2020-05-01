В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных

"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов", — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиПрокуратура Московской области начала проверку сообщений СМИ о свалке с тоннами просроченных лекарств для онкобольных, сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.Как поясняет ведомство со ссылкой ни информацию СМИ, тонны просроченных дорогостоящих лекарств оказались выброшены в поле. Среди них — жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией.Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.