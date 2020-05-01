Сотрудники Генпрокуратуры задержали жителя Республики за дачу взятки следователю

Сотрудники следственного управления и отдела обеспечения собственной безопасности Генеральной прокуратуры ЛНР задержали жителя Республики в момент передачи взятки следователю ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

"За дачу взятки задержан 36-летний житель Республики, который передал 10 тыс. рублей следователю межрегионального следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР за принятие последним решения об отказе в возбуждении уголовного дела по зарегистрированным материалам проверки и возврату ранее изъятого транспортного средства, на которое отсутствуют правоустанавливающие документы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан правоохранителями с поличным в момент передачи взятки.

"По данному факту межрегиональным следственным отделом следственного Управления по Стаханову Генеральной прокуратуры ЛНР в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по части третьей статье 360 Уголовного кодекса ЛНР "Дача взятки", - добавили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре уточнили, что санкция за совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

29 мая — Луганск