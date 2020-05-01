Игорь Рябушкин возглавил Федерацию профсоюзов ЛНР

Делегаты внеочередной конференции Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР избрали на должность председателя общественной организации Игоря Рябушкина. Об этом сообщили в ФП ЛНР."Делегаты конференции единогласно избрали на должность председателя Федерации профсоюзов ЛНР Игоря Рябушкина, который ранее занимал должность заместителя председателя ФП ЛНР, а также председателя Общереспубликанской организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР", – говорится в сообщении.Игорь Рябушкин родился 5 мая 1970 года в Ровеньках. В 1992 году окончил Севастопольское высшее военно-морское училище, с 1992-го по 2000 год служил в Военно-морском флоте. Депутат Народного Совета ЛНР второго и третьего созывов, избран по списку общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Председатель Общереспубликанской организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР. В июне 2019 года был избран заместителем председателя Федерации профсоюзов ЛНР.Ранее делегаты внеочередной конференции Федерации профсоюзов освободили Олега Акимова от должности председателя ФП ЛНР в связи с переходом на другую работу.29 мая — Луганск