Делегаты профсоюзной конференции освободили Олега Акимова от должности председателя ФП ЛНР

Делегаты внеочередной конференции Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР освободили Олега Акимова от должности председателя ФП ЛНР в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в общественной организации."В ходе внеочередной конференции Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов освобожден от должности председателя Федерации профсоюзов ЛНР в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.Акимов поблагодарил делегатов конференции за совместную работу по развитию профсоюзного движения Республики и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в сфере различных направлений интеграции с Российской Федерацией."Уверен, что впереди у нас много трудовых стахановских рекордов и социально-экономических и политических побед", – отметил он.Напомним, Акимов был избран на должность председателя Федерации профсоюзов ЛНР 27 июня 2014 года.29 мая — Луганск