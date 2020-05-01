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Делегаты профсоюзной конференции освободили Олега Акимова от должности председателя ФП ЛНР

Sergey Сегодня, 14:150Новости
Делегаты профсоюзной конференции освободили Олега Акимова от должности председателя ФП ЛНР


Делегаты внеочередной конференции Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР освободили Олега Акимова от должности председателя ФП ЛНР в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в общественной организации.
"В ходе внеочередной конференции Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов освобожден от должности председателя Федерации профсоюзов ЛНР в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.
Акимов поблагодарил делегатов конференции за совместную работу по развитию профсоюзного движения Республики и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в сфере различных направлений интеграции с Российской Федерацией.
"Уверен, что впереди у нас много трудовых стахановских рекордов и социально-экономических и политических побед", – отметил он.
Напомним, Акимов был избран на должность председателя Федерации профсоюзов ЛНР 27 июня 2014 года.
29 мая — Луганск

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