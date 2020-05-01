Активисты передали центру соцреабилитации компьютер и фрукты (ФОТО)

Активисты Патриотической ассоциации Донбасса (ПАД) и Республиканского физкультурно-спортивного общества (РФСО) "Динамо" при поддержке Министерства внутренних дел ЛНР накануне Международного дня защиты детей передали Республиканскому центру социально-психологической реабилитации детей компьютер, а воспитанникам центра - фрукты. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня в преддверии праздника День защиты детей мы приехали в центр социальной реабилитации, привезли то, что им в век современных технологий нужнее всего, особенно в условиях дистанционного обучения – новый компьютер. Ну и, конечно же, нельзя к детям приезжать без сладостей – привезли им фрукты", - сообщил активист ПАД, студент Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко Левон Акопджанян."Думаю, такая помощь станет на регулярную основу, и я благодарю министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета за помощь, за то, что мы смогли сюда приехать и оказать эту помощь. Поэтому, я думаю, при поддержке МВД мы продолжим нашу благотворительную работу, и не только с этим центром", - добавил он.Директор центра Анна Тарасенко отметила, что Международный день защиты детей для сотрудников учреждения является "практически профессиональным праздником"."И невероятно приятно, что в канун такого важного для нас праздника наши дети не остались без внимания и заботы со стороны взрослых. Вдвойне приятно, что эта забота и внимание проявляются в столь сложное время для всех - в период пандемии коронавируса", – сказала она."Очень приятно, что Министерство внутренних дел ЛНР не забывает о наших детях на протяжении практически всех лет существования центра реабилитации, ну а сегодня получили подарок от лица всех сотрудников МВД – это новый компьютер, который поможет нам решить проблемы с обучением детей", - поблагодарила Тарасенко.На сегодняшний день в Республиканском центре социально-психологической реабилитации детей находятся 37 воспитанников от трех до 17 лет: это дети, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации, и дети, оставшиеся без попечения родителей.29 мая — Луганск