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Глава ЛНР наградил многодетную мать из Лутугино медалью "Родительская слава" (ФОТО)

Sergey Сегодня, 17:4515Новости
Глава ЛНР наградил многодетную мать из Лутугино медалью "Родительская слава" (ФОТО)


Глава ЛНР наградил многодетную мать из Лутугино медалью "Родительская слава" (ФОТО)
















Глава ЛНР накануне Международного дня защиты детей наградил медалью "Родительская слава" многодетную мать из Лутугино Людмилу Зеленовскую, которая вместе с мужем воспитывает девять детей. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Лутугинского района.
"В преддверии Международного дня защиты детей многодетная семья Зеленовских из Лутугино от имени главы ЛНР Леонида Ивановича Пасечника получила приятные подарки и заслуженные государственные награды", - говорится в сообщении.
В администрации рассказали, что медаль "Родительская слава", а также денежный сертификат от имени главы Республики Зеленовской вручил глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь.
"Семья Зеленовской Людмилы Николаевны и Зеленовского Павла Владимировича проживает в Лутугино и воспитывает девять детей, из которых шесть детей обучаются в Лутугинской специализированной средней школе и посещают музыкальную школу, трое детей обучаются в колледже имени Матусовского и колледже искусств и дизайна Луганска", - отметили в отделе внутренней политики.
"Семья Зеленовских ведет здоровый образ жизни, обеспечивает надлежащий уровень заботы об образовании, физическом, нравственном и духовном развитии детей. Детей приобщают к культурным ценностям семьи, воспитывают уважение к людям старшего поколения, - добавили в администрации. - Дети помогают родителям в ведении домашних дел, добросовестны и ответственны, уважительно относятся к труду взрослых, принимают активное участие в жизни класса и школы, за что были многократно награждены грамотами, имеют творческие способности".
Напомним, Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании в честь Дня защиты детей, состоявшемся 30 мая 2019 года, вручил медали "Родительская слава" 13 многодетным семьям Республики.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности.
29 мая — Луганск

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