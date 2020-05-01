Глава ЛНР наградил многодетную мать из Лутугино медалью "Родительская слава" (ФОТО)

Глава ЛНР накануне Международного дня защиты детей наградил медалью "Родительская слава" многодетную мать из Лутугино Людмилу Зеленовскую, которая вместе с мужем воспитывает девять детей. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Лутугинского района."В преддверии Международного дня защиты детей многодетная семья Зеленовских из Лутугино от имени главы ЛНР Леонида Ивановича Пасечника получила приятные подарки и заслуженные государственные награды", - говорится в сообщении.В администрации рассказали, что медаль "Родительская слава", а также денежный сертификат от имени главы Республики Зеленовской вручил глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь."Семья Зеленовской Людмилы Николаевны и Зеленовского Павла Владимировича проживает в Лутугино и воспитывает девять детей, из которых шесть детей обучаются в Лутугинской специализированной средней школе и посещают музыкальную школу, трое детей обучаются в колледже имени Матусовского и колледже искусств и дизайна Луганска", - отметили в отделе внутренней политики."Семья Зеленовских ведет здоровый образ жизни, обеспечивает надлежащий уровень заботы об образовании, физическом, нравственном и духовном развитии детей. Детей приобщают к культурным ценностям семьи, воспитывают уважение к людям старшего поколения, - добавили в администрации. - Дети помогают родителям в ведении домашних дел, добросовестны и ответственны, уважительно относятся к труду взрослых, принимают активное участие в жизни класса и школы, за что были многократно награждены грамотами, имеют творческие способности".Напомним, Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании в честь Дня защиты детей, состоявшемся 30 мая 2019 года, вручил медали "Родительская слава" 13 многодетным семьям Республики.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности.29 мая — Луганск