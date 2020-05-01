Минюст временно изменил график приема граждан в некоторых нотариальных конторах ЛНР

Министерство юстиции ЛНР временно изменило график приема в некоторых государственных нотариальных конторах Республики для того, чтобы граждане, записанные с 1 апреля по 31 мая 2020 года на прием к нотариусу, смогли получить свои документы в первую очередь. Об этом сообщили в ведомстве.

"Министерство юстиции Луганской Народной Республики сообщает, что с 1 июня 2020 годагосударственные нотариальные конторы (кроме контор города Свердловска) и Нотариальный архив Луганской Народной Республики возобновляют свою работу по приему граждан Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

"Сообщаем о временном изменении графика приема граждан в некоторых государственных нотариальных конторах Республики. Изменение графика приема граждан направлено на то, чтобы граждане, которые были записаны на прием к нотариусу на получение документов с 1 апреля по 31 мая 2020 года, смогли получить свои документы в первую очередь", - пояснили в Минюсте.

Ознакомиться с временным графиком приема граждан можно на сайте ведомства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,6 млн, из них более 356 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 396 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.

29 мая — Луганск