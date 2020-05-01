Ровеньковские активисты обменяли горожанам сигареты на конфеты (ФОТО)

Ровеньковские активисты провели акцию "День без табака", в рамках которой меняли сигареты на конфеты, рассказывая горожанам о вреде пагубной привычки. Об этом сообщили в администрации Ровеньков."В преддверии Всемирного дня отказа от табака в городе Ровеньки состоялась акция "День без табака", целью которой являлась пропаганда здорового образа жизни среди жителей города", - говорится в сообщении.Представители Молодежного совета при администрации Ровеньков и сектора спорта и молодежи отдела культуры, спорта и молодежи мэрии раздали горожанам буклеты о вреде курения и влиянии на организм пагубной привычки."Участники акции предлагали курящим людям отказаться хотя бы на один день от курения и раздавали прохожим конфеты в качестве альтернативы и замены курения", - рассказали в администрации Ровеньков.Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и отмечается ежегодно 31 мая.29 мая — Луганск