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Ровеньковские активисты обменяли горожанам сигареты на конфеты (ФОТО)

Sergey Сегодня, 17:4515Новости
Ровеньковские активисты обменяли горожанам сигареты на конфеты (ФОТО)
Ровеньковские активисты обменяли горожанам сигареты на конфеты (ФОТО)


Ровеньковские активисты обменяли горожанам сигареты на конфеты (ФОТО)


Ровеньковские активисты обменяли горожанам сигареты на конфеты (ФОТО)





Ровеньковские активисты провели акцию "День без табака", в рамках которой меняли сигареты на конфеты, рассказывая горожанам о вреде пагубной привычки. Об этом сообщили в администрации Ровеньков.
"В преддверии Всемирного дня отказа от табака в городе Ровеньки состоялась акция "День без табака", целью которой являлась пропаганда здорового образа жизни среди жителей города", - говорится в сообщении.
Представители Молодежного совета при администрации Ровеньков и сектора спорта и молодежи отдела культуры, спорта и молодежи мэрии раздали горожанам буклеты о вреде курения и влиянии на организм пагубной привычки.
"Участники акции предлагали курящим людям отказаться хотя бы на один день от курения и раздавали прохожим конфеты в качестве альтернативы и замены курения", - рассказали в администрации Ровеньков.
Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и отмечается ежегодно 31 мая.
29 мая — Луганск

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