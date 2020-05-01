Полиция начала проверку из-за осквернения Вечного огня в Одинцове

«По информации и фотоматериалам, размещённым в одной из социальных сетей с надписью: «Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцове», сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка», — заявила она.

Фото: © Варвара Гертье / РИА НовостиСотрудники полиции организовали проверку по факту публикаций в социальных сетях фотографий, на которых неизвестный поставил ведро на Вечном огне в подмосковном Одинцове.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову, передает RT.По её словам, полицейские устанавливают все подробности произошедшего и граждан, причастных к инциденту.По данным агентства, в соцсетях 28 мая были размещены фотографии, на которых запечатлено, как один из мужчин поставил жестяное ведро на Вечный огонь и помешивал что-то в ведре с помощью швабры. При этом второй мужчина стоял рядом и наблюдал за происходящим.