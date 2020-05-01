Власти ЛНР передали коммунальщикам Зимогорья дорожную технику (ФОТО)

Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальному предприятию Зимогорья Славяносербского района новую комбинированную дорожную машину (КДМ). Об этом сообщили в администрации Славяносербского района."В рамках реализации Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор" 29 мая 2020 года коммунальное предприятие "Домоуправление Зимогорьевского городского совета" получило специализированную технику, а именно комбинированную дорожную машину на базе "Газон-Next", - говорится в сообщении.Вручая документы и ключи от нового автомобиля, глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко отметил, что это уже шестая единица техники, которую получает район."Данный автомобиль, как и те, что были получены ранее, является отличным подспорьем в работе коммунальных предприятий, ведь не секрет, что та техника, которая сейчас находится на балансе КП, сильно изношена, морально устарела и часто нуждается в ремонте, - сказал Крамаренко.Он поблагодарил главу Республики Леонида Пасечнику за предоставленную спецтехнику для коммунальных предприятий района.Крамаренко выразил уверенность, что полученная комбинированная дорожная машина будет работать не только в Зимогорье, но и по необходимости на территории всего района.Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, восстановления экологии, транспорта и связи администрации района Светлана Зубарева отметила, что КДМ может выполнять задачи по расчистке автодорог от снега, наледи и посыпке их противогололедным материалом, а в летнее время – использоваться для устранения пыли и грязи на автодорогах, а также осуществлять полив газонов.Напомним, ранее коммунальные предприятия Славяносербского района получили три мусоровоза, автовышку и ассенизационный автомобиль.Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.29 мая — Луганск