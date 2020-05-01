Власти ЛНР передали коммунальщикам Алчевска дорожную технику (ФОТО)

Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальному предприятию (КП) "Алчевский дорожно-эксплуатационный участок" новую комбинированную машину по уходу за дорогами. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации Алчевска."В рамках реализации Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор" Алчевск получил новую спецтехнику – комбинированную дорожную машину (КДМ) на базе "Газон-Next", оснащенную отвалом для расчистки снега, устройством для посыпки дорог противогололедными материалами, поливомоечной машиной, щеткой для уборки снега или смета", - говорится в сообщении.В мэрии напомнили, что в декабре 2019 года власти Республики передали городу новые мусоровозы, которые сегодня используются для сбора и вывоза твердых бытовых отходов."Алчевск благодарен за необходимую нашему дорожному предприятию новую КДМ. Это машина, сошедшая с конвейера в 2020 году, совершенно новая и современная", - отметила глава администрации Алчевска Наталья Пяткова."Приобретение новой спецтехники - это прекрасный подарок нашим коммунальщикам. Используя эти механизмы, они смогут более эффективно выполнять задачи по содержанию городских автодорог в порядке, а от этого зависит уровень безопасности на дорогах Алчевска, уровень жизни всех горожан", - сказала она.В мэрии отметили, что на данный момент комбинированная дорожная машина проходит процедуру регистрации, после которой будет использоваться сотрудниками КП "Алчевский дорожно-эксплуатационный участок".Напомним, ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.29 мая — Луганск