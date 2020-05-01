Дорожники Республики с начала года выполнили ремонт дорог на 50 млн руб. – Минтранс ЛНР

Дорожники Республики с начала 2020 года выполнили работы по ремонту дорог в городах и районах ЛНР на общую сумму около 50 млн руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.Он отметил, что "Министерством инфраструктуры и транспорта во взаимодействии с коммунальными предприятиями на территории всех без исключения регионов Луганской Народной Республики проводятся работы по приведению улично-дорожной сети в надлежащее состояние"."В настоящее время активная работа по восстановлению дорожного покрытия ведется в таких городах как Луганск, Стаханов, Антрацит, Красный Луч, Славяносербск, Зимогорье, Ровеньки, Брянка, Свердловск, Лутугино и Алчевск", – рассказал Басов."По состоянию на сегодняшний день общий объем выполнения работ составляет около 50 миллионов рублей", – сказал министр.Ранее Басов сообщал, что дорожники Республики в 2019 году отремонтировали более чем 60 км дорог.29 мая — Луганск