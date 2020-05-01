"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.

Фото: Reuters"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.В белорусском ведомстве, в свою очередь, заявили, что у республики нет долгов за российский газ. Там отметили, что есть разногласия по "определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".В феврале Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в "Газпром" отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.Этот спор тормозит также процесс принятия единой формулы цены на газ в ЕАЭС.