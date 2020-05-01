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Россия намерена расширить свои базы в Сирии

Sergey Сегодня, 19:300Новости
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Фото: Reuters
Президент Владимир Путин поручил министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
Проект протокола №1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство. По достижении договоренности с сирийской стороной ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.
Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года для поддержки правительственных войск Сирии в войне с террористами. По соглашению между Москвой и Дамаском, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.
В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25.

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