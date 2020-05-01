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Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)

Sergey Вчера, 19:4535Новости
Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)
Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)


Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)


Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)


Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)


Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)







Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в администрации Брянки, к которой относится поселок.
"В период распространения коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции продуктовые наборы получили 30 жителей поселка старше 80 лет", - говорится в сообщении.
"Категория граждан от 80 лет и старше в прифронтовом поселке Вергулевка для оказания помощи выбрана неспроста. Пожилые люди признаны относящимися к группе риска по коронавирусу – для них угроза заражения значительно выше, чем для других, а значит, должны быть максимально изолированы", - отметил председатель первичного отделения "поселок городского типа Южная Ломоватка" Брянковского территориального отделения ОД, начальник отдела жизнеобеспечения Южно-Ломоватского региона Сергей Штепа.
"Данная категория граждан нуждается в особом внимании. И продуктовые наборы от проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" (переданы) очень вовремя", - добавил он.
В наборы вошли рыбные и мясные консервы, растительное масло, консервированные кукуруза и горошек, макаронные изделия, крупы, томатная паста, конфеты и чай.
Ранее проект "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" оказал помощь пожилым жителям прифронтовых поселков Ломоватка и Южная Ломоватка.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого Общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
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29 мая — Луганск

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