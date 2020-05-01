Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)

Жители прифронтового поселка Вергулевка получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в администрации Брянки, к которой относится поселок."В период распространения коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции продуктовые наборы получили 30 жителей поселка старше 80 лет", - говорится в сообщении."Категория граждан от 80 лет и старше в прифронтовом поселке Вергулевка для оказания помощи выбрана неспроста. Пожилые люди признаны относящимися к группе риска по коронавирусу – для них угроза заражения значительно выше, чем для других, а значит, должны быть максимально изолированы", - отметил председатель первичного отделения "поселок городского типа Южная Ломоватка" Брянковского территориального отделения ОД, начальник отдела жизнеобеспечения Южно-Ломоватского региона Сергей Штепа."Данная категория граждан нуждается в особом внимании. И продуктовые наборы от проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" (переданы) очень вовремя", - добавил он.В наборы вошли рыбные и мясные консервы, растительное масло, консервированные кукуруза и горошек, макаронные изделия, крупы, томатная паста, конфеты и чай.Ранее проект "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" оказал помощь пожилым жителям прифронтовых поселков Ломоватка и Южная Ломоватка.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого Общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,7 млн, из них более 357 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 396 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.29 мая — Луганск