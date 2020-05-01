Вступительные экзамены в Луганске проведут онлайн и до 30 сентября



Об этом сообщил министр образования Сергей Цемкало.

Министерство образования подготовило программное обеспечение для проведения вступительных экзаменов в дистанционном режиме.

«Если заглядывать в наше недалекое будущее и говорить о вступительной кампании, то Министерством образования проведена работа, подготовлена материально-техническая база, в частности, программное обеспечение, которое позволит нам, если ситуация не улучшится, провести и вступительную кампанию в онлайн-режиме, дистанционно», — сообщил он.

Цемкало отметил, что специалисты Министерства постоянно следят за ситуацией, и в случае отмены режима повышенной готовности или отдельных его ограничений, «ближе к августу» вопрос о формате проведения вступительных экзаменов будет рассмотрен еще раз. Но уже сейчас понятно, что вступительная кампания в учреждениях высшего и среднего профессионального образования продлится до 30 сентября.

«Мы надеемся, что ситуация улучшится и мы сможем провести вступительную кампанию все-таки очно. Особенно это касается творческих специальностей, где немаловажное значение имеет творческий конкурсный отбор, где ребята должны продемонстрировать свои творческие способности, и оценить это дистанционно и объективно на сегодняшний день технически сложно», — добавил министр.

Культура - Сегодня, 19:22 53 В Луганске вступительная кампания в учреждениях высшего и среднего профессионального образования продлится до 30 сентября и возможно будет онлайнОб этом сообщил министр образования Сергей Цемкало.Министерство образования подготовило программное обеспечение для проведения вступительных экзаменов в дистанционном режиме.«Если заглядывать в наше недалекое будущее и говорить о вступительной кампании, то Министерством образования проведена работа, подготовлена материально-техническая база, в частности, программное обеспечение, которое позволит нам, если ситуация не улучшится, провести и вступительную кампанию в онлайн-режиме, дистанционно», — сообщил он.Цемкало отметил, что специалисты Министерства постоянно следят за ситуацией, и в случае отмены режима повышенной готовности или отдельных его ограничений, «ближе к августу» вопрос о формате проведения вступительных экзаменов будет рассмотрен еще раз. Но уже сейчас понятно, что вступительная кампания в учреждениях высшего и среднего профессионального образования продлится до 30 сентября.«Мы надеемся, что ситуация улучшится и мы сможем провести вступительную кампанию все-таки очно. Особенно это касается творческих специальностей, где немаловажное значение имеет творческий конкурсный отбор, где ребята должны продемонстрировать свои творческие способности, и оценить это дистанционно и объективно на сегодняшний день технически сложно», — добавил министр.Культура - Сегодня, 19:22 53

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