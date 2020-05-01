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Вступительные документы абитуриенты в этом году будут подавать онлайн

verter Вчера, 20:0036Новости
Вступительные документы абитуриенты в этом году будут подавать онлайн
Прием вступительных документов учреждениями высшего и среднего профессионального образования будет проходить в дистанционном режиме.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.
«Я могу уже официально заявить, что прием документов в наши учебные заведения как среднего, так и высшего профессионального образования будет осуществляться дистанционно до тех пор, пока не будут даны другие рекомендации со стороны республиканской ЧСПК», — сказал он. Удобный город - Сегодня, 19:10 119

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