Синоптики прогнозируют днем 30 мая в ЛНР до 22 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в ЛНР 30 мая будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 22 градусов тепла днем, ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 29 мая до 21.00 30 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, местами сильный, слабый град; днем местами слабый кратковременный дождь, местами гроза; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 10-12 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 30 мая метеорологи отмечали в 1994 году – плюс 3,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2007 году и составляла плюс 35,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 30 мая – 03.47, время захода – 20.55. Продолжительность светового дня составит 17 часов 08 минут.

По предварительному прогнозу, днем 31 мая - 1 июня пройдут кратковременные дожди с грозами.

29 мая — Луганск