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Путин объявил 24 июня выходным днём

root Вчера, 21:1530Новости
Путин объявил 24 июня выходным днём
Фото: © Алексей Дружинин / РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня в России будет нерабочим днём. Соответствующий документ размещён пресс-службой Кремля, передает RT.
Главой государства был подписан указ о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы.
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Согласно указу, 24 июня в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, а также в других российских городах будут проведены военные парады.
В 22 часа по местному времени в городах России будет произведён артиллерийский салют.

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