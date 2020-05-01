Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Фото: © Алексей Дружинин / РИА НовостиРоссийский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня в России будет нерабочим днём. Соответствующий документ размещён пресс-службой Кремля, передает RT.Главой государства был подписан указ о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы.Согласно указу, 24 июня в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, а также в других российских городах будут проведены военные парады.В 22 часа по местному времени в городах России будет произведён артиллерийский салют.