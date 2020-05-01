Если завтра война, если завтра в походвЂ¦

Владимир Зеленский, обладающий всей полнотой власти на Украине, время от времени вносит на рассмотрение в Верховную раду такие законодательные инициативы, которые заставляют основательно задуматься о будущем данного государства.Повсеместно говоря о мире, Зеленский начинает усиливать армию. Нет, я, конечно, понимаю, что старую добрую истину «хочешь мира, готовься к войне» еще никто не опроверг, но события последних 6 лет наглядно доказывают, что любые вложения в вооруженные силы Украины по факту нерентабельны. Однако Зеленский, судя по всему, не оставляет надежды сделать армию Украины боеспособной и конкурентной. Правда, есть некая проблема с желающими служить родине на «украино-российских фронтах», но молодой и креативный президент уже в ближайшее время планирует решить эту проблему раз и навсегда. Уклонистов будут «бить рублем» (прошу прошения, гривной) и сажать в тюрьму.Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете. Для того, чтобы понять главный посыл президента, нужно вникнуть всего лишь в два обозначенных в нем момента.Первый – резко, в 6-7 раз, увеличиваются штрафы за нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами. Взыскания становятся просто космических для Украины размеров – в тексте обозначены суммы от 30 тыс. до полумиллиона гривен.И второе - Владимир Зеленский на срок действия его полномочий получает право на формирование еще одной "армии" – армии резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За неисполнение – столь же безумные штрафы и уголовная ответственность.Интересная новация появилась в статье 259 предлагаемого к рассмотрению законопроекта – закон предусматривает так называемую "доставку нарушителя". Речь идет о той ситуации, когда протокол об административном нарушении нельзя составить на месте. Теперь полиция получает право доставлять нарушителя прямо в военкомат.Тюремные сроки за уклонение от призыва указанный законопроект также увеличивает. Если раньше уклонение в период мобилизации наказывалось сроком от 2 лет, то Зеленский хочет сажать минимум на три года.Зеленскому захотелось поиграть в солдатиков. Поиграть всерьез, загнав одну часть населения в армию под угрозой драконовских штрафов и реального тюремного заключения, а остальную часть – в «резервисты», которые так же после принятия данного закона не смогут уклониться от служения родине.Для чего все это? В чем смысл бряцанья ржавым оружием, вложенным в трясущиеся руки насильно согнанных в военкоматы граждан? Если заглянуть в недалекое прошлое и проанализировать историю современной Украины, то можно понять, что имея армию, расходы на содержание которой оплачивались из налогов граждан, Украина потеряла Крым (практически без единого выстрела) и большую часть Луганской и Донецкой областей. Имея армию «нового образца», вышколенную на основе ошибок 2014 года, Украина по сей день не может решить «проблему временно неподконтрольных территорий». Так с чем же связанно это стремление в максимально короткие сроки пополнить «пушечным мясом» ряды ВСУ?Все чаще и чаще Владимир Зеленский затевает реформу ради самой реформы, а не ради конечного результата. Затевает для того, чтобы имитировать бурную деятельность и хоть чем-то занять своих «скучающих» подчиненных. Прежде чем вводить подобные жесткие меры, которые безо всякого сомнения будут восприняты в штыки гражданами Украины, нужно сделать так, чтобы призывники не возвращались домой в гробах. Многие украинцы наверняка не против отслужить в армии, но лишь единицы из них готовы оказаться в зоне проведения АТО. Имеет ли право человек отказаться от участия в «мероприятии», которое изначально нужно было квалифицировать как внутренний военный конфликт или гражданскую войну? Имеет ли он право отказаться стрелять в тех, кто еще совсем недавно были его соотечественниками? Считаю, что имеет, особенно, учитывая тот факт, что на Украине по сей день так и не введено военное положение.Но Зеленский считает, что не имеет, и для пущей убедительности решил наказывать «уклонистов» рублем. И делает он это лишь потому, что ему вдруг захотелось поиграть в мужественного командира резервистов, которые спешат на помощь солдатам ВСУ, выгнанным на передовую под угрозой больших денежных штрафов и реального тюремного заключения.Алексей Зотье