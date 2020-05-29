Донбасс. Оперативная лента военных событий 30.05.2020

«Обстрел в пгт Гольмовский (административно подчинен Горловке), Никитовский доломитный завод. Возгорание в неэксплуатируемом здании в результате обстрела», — заявил мэр.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 29.05.202009:00Возгорание на Никитовском доломитном заводе произошло в результате вечернего обстрела со стороны ВСУ в Горловке. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.Подробности уточняются.