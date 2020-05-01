В КНР опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухани

Фото: ReutersРынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса, заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Daily Mail.Отмечается, что было проведено исследование, в ходе которого взятые у животных с уханьского рынка анализы на коронавирус оказались отрицательными.Уточняется, что рынок мог стать центром быстрого распространения коронавируса.Ранее в китайском городе Ухань запретили употребление мяса диких животных и охоту на них.