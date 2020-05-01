В КНР опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухани
Рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса, заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.
Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Daily Mail.
Отмечается, что было проведено исследование, в ходе которого взятые у животных с уханьского рынка анализы на коронавирус оказались отрицательными.
Уточняется, что рынок мог стать центром быстрого распространения коронавируса.
Ранее в китайском городе Ухань запретили употребление мяса диких животных и охоту на них.
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