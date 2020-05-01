Перспективы развития углепрома остаются сферой повышенного внимания в ЛНР – депутат МП

Перспективы развития угольной промышленности остаются сферой повышенного внимания в Луганской Народной Республике. Об этом заявил депутат Молодежного парламента ЛНР Юрий Рагулин.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Основные вопросы современного состояния и перспектив развития угольной промышленности ЛНР были и остаются сферой повышенного внимания абсолютно каждого жителя Республики", - сказал Рагулин.

Он отметил, что это вызвано целым рядом причин.

"Сегодня для того, чтобы сделать ключевую отрасль нашей экономики цельной и конкурентоспособной, угольная промышленность Республики проходит процесс реформирования, посредством которого угольные предприятия выйдут на безубыточность, позволив стране сохранить пенсии, стипендии и другие соцвыплаты, предоставив тем самым возможность регулярно их повышать, как это было уже не раз сделано за эти пять лет", - пояснил депутат Молодежного парламента ЛНР.

Он подчеркнул, что "в связи с реорганизацией Правительством ЛНР были приняты все необходимые меры, позволяющие облегчить шахтерам трудности данного процесса".

"В том числе была утверждена государственная целевая программа, основными задачами которой стало, прежде всего, содействие в трудоустройстве горняков ликвидированных производств, гарантированная и достойная оплата их труда, сохранение социальных гарантий, а также выход в режим рентабельности всех работающих угольных предприятий, - напомнил Рагулин. - То есть, мы видим, что те мероприятия, которые сегодня проводит руководство нашей Республики, направлены на оздоровление экономики в целом, на прекращение дотаций и выхода на рентабельность".

"А, как известно, здоровый экономический климат гарантированно повысит инвестиционную привлекательность всего нашего региона, что в ближайшие годы станет предпосылкой к открытию новых производств и созданию дополнительных рабочих мест", - спрогнозировал депутат Молодежного парламента Республики.

Напомним, ранее Правительство ЛНР своим постановлением утвердило государственную целевую программу "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест с целью содействия занятости работников ликвидируемых угольных предприятий.

Также Правительство ЛНР утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий.

Кроме того, Правительство ЛНР приняло два постановления - "Об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа отдельной категории граждан" и "Об особенностях досрочного назначения пенсии отдельной категории граждан", регулирующие вопросы социальной поддержки лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт, и порядок зачета в стаж периодов, в которые не производилась уплата единого социального взноса.

30 мая — Луганск