ВСУ обстреляли блокпост ЛНР у Золотого в присутствии патруля ОБСЕ – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР в районе Золотого в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что "противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения грубо нарушая Минские соглашения, при этом украинские каратели, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества, подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности".

"Так, 29 мая, после проезда патрулем СММ ОБСЕ дополнительно выставленного блокпоста ВСУ в населенного пункта Золотое-2, командир 30-й отдельная механизированная бригада (омбр) военный преступник (полковник Иван) Гараз отдал приказ на обстрел из 82-мм миномета блокпоста Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное, на котором в тот момент находился патруль миссии ОБСЕ. Только по счастливой случайности жертв среди наблюдателей миссии и военнослужащих Народной милиции удалось избежать", - рассказал Осадчий.

Он подчеркнул, что "данный инцидент указывает на то, что командование 30-й бригады целенаправленно подвергло обстрелу данный район, зная о работе там представителей миссии ОБСЕ".

"Факт обстрела также зафиксирован в отчете миссии за текущие сутки", - добавил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 мая — Луганск