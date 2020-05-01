Неизвестное устройство взорвалось в Красном Луче, погибли два и ранены три человека – МЧС

Два человека погибли, еще три получили ранения в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства (НВУ) возле жилого дома в Красном Луче. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"29 мая в 19.56 в районе дома 2-л по улице Новикова-Прибоя в Красном Луче вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

"Пострадали три человека: мужчина 1972 года рождения, мужчина 1978 года рождения, мужчина, личность которого устанавливается. Пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу (ГМБ) "Известий", - добавили в МЧС.

По факту происшествия ведется следствие.

30 мая — Луганск