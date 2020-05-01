Вооруженная до зубов В«ЛайкаВ»: чем китайских экспертов впечатлила новая российская подлодка

Военно-морской флот РФ считается одним из сильнейших в мире. В этом немалая заслуга военных инженеров и конструкторов, которые регулярно создают мощные корабли и субмарины, оснащенные современным оборудованием и передовым вооружением. В частности, стоит отметить перспективную атомную подводную лодку пятого поколения «Лайка», которая получает высокие оценки со стороны не только российских, но и иностранных экспертов.Так, на днях ее высочайшие характеристики отметили в китайском издании «Гуанмин жибао», где также предположили, что подлодки проекта 545 «Лайка» будут служить ВМФ РФ в течении пятидесяти лет, а может, и больше.В первую очередь эксперты обратились к весьма внушительному арсеналу российской субмарины. В него войдут крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон», подводные ракеты «Хищник», торпеды «Физик-1», мини-ракеты ПМР-2 и многое другое. В общем, как верно отмечают в публикации, «Лайка» будет вооружена до зубов.Также аналитики китайского СМИ отметили многофункциональность российской АПЛ, которой удалось добиться благодаря модульной конструкции подлодки. Вдоль корпуса субмарины установлены системы вертикального пуска ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Однако эту систему, как предполагают эксперты, можно заменить модулем пуска баллистических ракет. В итоге появится возможность использовать одну и ту же платформу и в качестве подводного ракетного крейсера стратегического назначения, и в качестве многоцелевой подлодки.В общем, очевидно, что субмарина «Лайка» - это действительно мощное усиление для ВМФ РФ, которое позволит ему и дальше оставаться одним из сильнейших в мире.источник