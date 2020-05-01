В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек

Фото: РИА НовостиЗа минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 2367. В Подмосковье выявили 735 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 365, в Нижегородской области — 289, в Свердловской — 261, в Ханты-Мансийском автономном округе — 167.Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — всего два. В Чукотском автономном округе пять заболевших, а в Горном Алтае — шесть.Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 396 575 человек. Умерли за все время 4555 пациентов, вылечились — 167 469.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели почти шесть миллионов человек, 365 тысяч умерли, около двух с половиной миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (более 100 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Италия, Франция, Бразилия и Испания.