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В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

root Сегодня, 13:0027Новости
В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое
Фото: РИА Новости
В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красный Луч Луганской Народной Республики погибли двое мужчин и трое получили ранения, передает RT.
«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.

По данным пресс-службы, ещё трое мужчин ранены.
По факту происшествия ведётся следствие.

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