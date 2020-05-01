В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.

Фото: РИА НовостиВ результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красный Луч Луганской Народной Республики погибли двое мужчин и трое получили ранения, передает RT.По данным пресс-службы, ещё трое мужчин ранены.По факту происшествия ведётся следствие.