ОП в Свердловске вручила медали "75 лет Победы" защитникам ЛНР и активистам Русской весны (ФОТО)

Представитель Общественной палаты (ОП) вручил юбилейные медали "75 лет Победы" жителям Свердловска, принимавшим активное участие в событиях Русской весны и в Чернухино-Дебальцевской операции. Об этом сообщили в пресс-службе консультативно-совещательного органа Республики."Председатель комиссии по вопросам ЖКХ, строительству, дорогам и энергетики Общественной палаты ЛНР Александр Елецкий вручил жителям города Свердловска, участникам Русской весны 2014 года и Чернухино-Дебальцевской операции юбилейные медали "75 лет Победы", приуроченные к годовщине победного окончания Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении."Сегодня от имени жителей всей Республики и, конечно, нашего города мы хотим поблагодарить вас за то, что вы взяли пример с наших отцов и дедов и стали на защиту нашей Родины уже в наше время, в 2014 году. Пусть эти медали будут для вас не только памятью о тех событиях, но и символом стойкости, мужества и единства", - сказал Елецкий, вручая награды."Люди, защищающие Донбасс от фашистской идеологии и националистов, являются продолжателями подвигов наших дедов и прадедов, поэтому также достойны наград, посвящённых юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне", - отметил глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев.Напомним, ранее ОП ходатайствовала о награждении 100 участников Чернухино-Дебальцевской операции и Русской весны 2014 года, а также всех председателей ветеранских организаций Республики. По состоянию на 19 мая ОП ЛНР вручила юбилейные медали "75 лет Победы" около 70 участникам Чернухино-Дебальцевской операции и Русской весны.30 мая — Луганск