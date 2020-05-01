В Луганске заявили о девяти новых случаях заболевания COVID-19 за прошедшие сутки



«По состоянию на 9.00 30 мая всего 405 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что «в Луганской Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 18 человек».

Всего по состоянию на 30 мая выписаны 306 человек, летальных случаев — шесть. Красота и здоровье - Сегодня, 09:41 511 Луганские Медики зарегистрировали 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.«По состоянию на 9.00 30 мая всего 405 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.В Минздраве уточнили, что «в Луганской Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 18 человек».Всего по состоянию на 30 мая выписаны 306 человек, летальных случаев — шесть. Красота и здоровье - Сегодня, 09:41 511

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