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Попова: вторая волна COVID-19 может совпасть с периодом ОРВИ

Sergey Сегодня, 14:300Новости
Попова: вторая волна COVID-19 может совпасть с периодом ОРВИ
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ, передает RT.
«Один из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъёма острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», — приводит РИА Новости её слова.

Как она отметила, пока нет данных о том, что если человек переболел каким-то коронавирусом, то он не может заразиться COVID-19.

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