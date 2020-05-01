В Луганске установили двухметровую фигуру бога Посейдона
В Луганской аллее кованых скульптур установили новую композицию.
Об этом сообщают пресс-служба администрации города Луганска.
Теперь на алее появился бог Посейдон. Двухметровая фигура бога Посейдона, изготовлена по заказу сети супермаркетов «Семь морей» заняла свое место на аллее кованных скульптур
Сообщается, что история аллеи началась ещё в 2018 году, когда мастер художественной ковки Олег Безуглов сделал первую фигуру для предприятия «Добродия». Теперь их 15. Между созданием эскиза и установкой скульптуры — более двух месяцев тщательного труда мастера, но фигура морского бога не последнее украшение. Планируется, что аллея разрастётся до торгового центра «Атлант».
«Кую в основном сам, практически всё — я. На сборку, например, покраску, привлекаю сына-сварщика, — рассказал Олег Безуглов. — Достаточно сложно, особенно фигура Посейдона, мы с рыбой, с волнами повозились».
Культура - Сегодня, 14:45 6
Об этом сообщают пресс-служба администрации города Луганска.
Теперь на алее появился бог Посейдон. Двухметровая фигура бога Посейдона, изготовлена по заказу сети супермаркетов «Семь морей» заняла свое место на аллее кованных скульптур
Сообщается, что история аллеи началась ещё в 2018 году, когда мастер художественной ковки Олег Безуглов сделал первую фигуру для предприятия «Добродия». Теперь их 15. Между созданием эскиза и установкой скульптуры — более двух месяцев тщательного труда мастера, но фигура морского бога не последнее украшение. Планируется, что аллея разрастётся до торгового центра «Атлант».
«Кую в основном сам, практически всё — я. На сборку, например, покраску, привлекаю сына-сварщика, — рассказал Олег Безуглов. — Достаточно сложно, особенно фигура Посейдона, мы с рыбой, с волнами повозились».
Культура - Сегодня, 14:45 6
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